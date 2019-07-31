Власти Подмосковья рассказали о ситуации на полигоне «Ядрово»

Москва, 31 июля. Уголовное дело по статье о хранении опасных отходов возбудили против оператора полигона «Ядрово» в Волоколамске, сообщили в министерстве по вопросам ЖКХ Московской области.

Власти Москвы рассказали о ситуации на полигоне «Ядрово». Арестованное имущество полигона на время предварительного следствия передали ГКУ «МОС АВС».

31 июля оператор «Ядрово» пожаловался, что у сотрудников «МОС АВС» нет достаточной квалификации для осуществления работ.

«Это вымысел обиженных горе-предпринимателей, которые не ведают, что творят. «МОС АВС» уже год, что называется, разгребает за ними», — прокомментировал представитель регионального министерства ЖКХ, передает «360».