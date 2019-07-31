Власти Подмосковья рассказали о ситуации на полигоне «Ядрово»

Москва, 31 июля. Уголовное дело по статье о хранении опасных отходов возбудили против оператора полигона «Ядрово» в Волоколамске, сообщили в министерстве по вопросам ЖКХ Московской области.
Власти Москвы рассказали о ситуации на полигоне «Ядрово». Арестованное имущество полигона на время предварительного следствия передали ГКУ «МОС АВС».
31 июля оператор «Ядрово» пожаловался, что у сотрудников «МОС АВС» нет достаточной квалификации для осуществления работ.
«Это вымысел обиженных горе-предпринимателей, которые не ведают, что творят. «МОС АВС» уже год, что называется, разгребает за ними», — прокомментировал представитель регионального министерства ЖКХ, передает «360».
ГКУ остановила горение торфяников и круглосуточно ведет работы на полигоне. В министерстве напомнили, что оператор «Ядрово» проигнорировал решение суда и не утвердил проект на рекультивацию свалки.
Напомним, что ранее жители Волоколамска пожаловались на сильный запах на объекте. Власти Подмосковья привлекли нового подрядчика, чтобы решить сложившуюся ситуацию.
Специалисты подготовили дорожную карту объекта, ее представят местным жителям уже в августе. Ранее сообщалось, что жители Волоколаска подали к оператору «Ядрово» восемь исков.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию с мусорным полигоном под контроль.