ФСБ пресекла в Москве канал незаконной миграции

Москва, 31 июля. Сотрудники ФСБ задержали трех членов ОПГ, которая за год легализовала более 2000 нелегальных мигрантов, сообщили в УФСБ России по Москве.
Правоохранители пресекли деятельность группировки, которая массово изготавливала и сбывала поддельные документы гражданам иностранных государств. Речь идет о документах, которые дают право на пребывание в России.
Суммарный доход трех задержанных превысил 5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции. Сообщается, что злоумышленники использовали адреса хостелов для регистрации мигрантов.
Сотрудники ФСБ изъяли средства связи, банковские карты и оргтехнику, с помощью которой изготавливались фальшивые образцы миграционных документов.