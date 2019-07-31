ФСБ пресекла в Москве канал незаконной миграции

Москва, 31 июля. Сотрудники ФСБ задержали трех членов ОПГ, которая за год легализовала более 2000 нелегальных мигрантов, сообщили в УФСБ России по Москве.

Правоохранители пресекли деятельность группировки, которая массово изготавливала и сбывала поддельные документы гражданам иностранных государств. Речь идет о документах, которые дают право на пребывание в России.

Суммарный доход трех задержанных превысил 5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции. Сообщается, что злоумышленники использовали адреса хостелов для регистрации мигрантов.

Сотрудники ФСБ изъяли средства связи, банковские карты и оргтехнику, с помощью которой изготавливались фальшивые образцы миграционных документов.