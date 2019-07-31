Участкок голубой ветки метро Москвы закроют на выходные

Москва, 31 июля. Участок Филевской ветки закроют 3 и 4 августа, движение поездов ограничено между станциями «Киевская» и «Кунцевская», сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.

Ограничения вводят в связи с ремонтом наземного участка голубой ветки. На выходных для удобства пассажиров запустят компенсационные автобусы.

В штатном режиме Филевская линия заработает с 5 августа в 05.30 утра, передает «МИР 24».

Ранее сообщалось, что 30 июля произошел сбой в движении поездов на трех ветках метро. Это было связано с падением пассажиров на жесткие пути.