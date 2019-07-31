Посольство Канады прояснило ситуацию с московскими квартирами Елизаветы II

Москва, 31 июля. Элитная недвижимость на 1-м Обыденском переулке, которую СМИ приписали королеве Елизавете II, находится в собственности правительства Канады. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в канадском посольстве.

Ранее СМИ сообщили, что королеве Британии принадлежат четыре квартиры, которые расположены в доме №10 в 1-м Обыденском переулке. Дом находится в престижном районе «Золотая Миля».

Канадское посольство прояснило ситуацию с элитными квартирами.

«Правительство Канады владеет этими квартирами на праве собственности. В этих квартирах проживают канадские дипломаты», — сообщил представитель пресс-службы дипмиссии.

При этом само посольство Канады находится в Хамовниках в Староконюшенном переулке, 23.

Отмечается, что общая площадь четырех квартир составила почти 840 квадратных метров. Они находятся на первом, втором и четвертом этажах дома.

Из окон можно видеть Кремль, храм Христа Спасителя и Москву-реку. Эксперты оценивают недвижимость в 587 млн рублей.

В Росреестре сообщается, что собственник — королева, правящая в Канаде. Однако Елизавета никогда не была в московских квартирах.