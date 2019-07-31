Летние кинотеатры заработали в девяти парках Москвы

Москва, 31 июля. В девяти столичных парках открылись летние кинотеатры, в которых показывают мировые блокбастеры и советские фильмы, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

В Мосгорпарке рассказали, что до конца августа жители российской столицы могут посмотреть фестивальное и авторское кино, мультфильмы. Кинотеатры находятся в парке Горького, в саду «Эрмитаж», саду имени Баумана, парке «Фили», «Музеоне» и в других парках.

Здесь же проходят бесплатные образовательные курсы для взрослых. Ранее сообщалось, что с 1 по 4 августа на ВДНХ состоятся праздничные мероприятия, посвященные юбилею выставки.

А в парке Горького 3 и 4 августа пройдет большой фестиваль шашлыка, в котором примут участие лучшие рестораторы Москвы.