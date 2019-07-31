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Сотрудникам метро Москвы выдали позитивные нагрудные значки

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Сотрудникам метро Москвы выдали позитивные нагрудные значки

Москва, 31 июля. У сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров московского метро появились специальные таблички, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

На табличках размещены позитивные надписи «Забочусь о вас» и «Буду рядом всю поездку». Они крепятся на рабочую форму работников.

В пресс-службе подземки рассказали, что целью работы сотрудников метрополитена является помощь пассажирам. В 2018 году был также введен новый стандарт обслуживания пассажиров.

Ранее сообщалось, что в павильоне МДЦ открылась выставка портретов пассажиров метро Москвы, Петербурга, Рима и Пекина. Работы выполнены в быстрой технике.

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