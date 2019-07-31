Строительство дома по реновации началось в Лосиноостровском районе Москвы

Москва, 31 июля. В Лосиноостровском районе Москвы началось строительство дома по программе реновации, сообщает профильный столичный департамент.

Дом появится на Норильской улице, он расчитан на 114 квартир. Завершить строительство планируется до конца 2019 года.

В сообщении департамента отмечается, что фасады здания отделают искусственным камнем, балконы сделают с панорамным остеклением.

По программе реновации, которая стартовала в августе 2017 года, планируется расселить жильцов более 5 тысяч домов. Строительство нового жилья ведется за счет городского бюджета.

Москвичи могут улучшить жилищные условия, доплатив за жилплощадь. Им полагается скидка в размере 10%. Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин на совещании правительства города утвердил еще 9 площадок.