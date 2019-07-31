Убийца девушки-блогера в Москве рассказал о причинах своего поступка

Москва, 31 июля. Подозреваемый сознался в убийстве девушки-блогера в Москве, видео допроса опубликовал Следственный комитет России.

Мужчина 1986 года рождения объяснил свой поступок тем, что погибшая его неоднократно унижала и оскорбляла.

«Унижала мое сексуальное достоинство и принижала мои финансовые возможности. Я не смог выдержать и нанес ей не менее пяти ударов ножом в область шеи и груди», — рассказал он.

В ходе допроса подозреваемый раскаялся в содеянном и пообещал сотрудничать со следственными органами.

Напомним, что убийство произошло в конце июля, тело 24-летней девушки нашли 27 июля. Арендодатель квартиры на улице Пырьева обнаружил тело в чемодане, на груди погибшей криминалисты зафиксировали колото-резаные раны.

30 июля полиция задержала мужчину 1986 года рождения по подозрению в убийстве.

Убитая училась в одном из столичных медицинских вузов на кафедре дерматовенерологии и онкологии. Параллельно учебе она вела блог, ее аудитория составляла 80 тысяч подписчиков.

По словам ее подруги, у девушки были деньги на путешествия, за неделю до гибели она вернулась из Греции. Блогерша старалась производить впечатление человека, который «живет по своим правилам».