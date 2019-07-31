Из ювелирногого магазина в Москве украли драгоценности на 5,8 млн рублей

Москва, 31 июля. Неизвестный мужчина обокрал ювелирный магазин Москвы. Кража произошла в торговом центре на юго-востоке столицы. Об этом сообщает пресс-служба московской полиции.

В отделение полиции с заявлением о краже обратилась сотрудница ювелирного магазина. Установлено, что злоумышленник похитил ювелирные изделия в количестве 1186 наименований, а также деньги в сумме 96 тысяч рублей, после чего скрылся. Материальный ущерб составил около 5 миллионов 868 тысяч рублей, сообщает «Вечерняя Москва».

В настоящий момент устанавливается личность похитителя украшений. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).