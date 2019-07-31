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Синоптик пообещал москвичам стабильную теплую погоду в августе

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Синоптик пообещал москвичам стабильную теплую погоду в августе

Москва, 31 июля. Август в столичном регионе будет самым стабильным месяцем, рассказал замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова Владимир Семенов.

Прохладная погода ожидается в первую неделю августа, а затем в Москве потеплеет. Температура воздуха составит 23 градуса тепла.

По температурному диапазону август более стабильный, чем июль. Вероятны дожди, но шквального ветра не прогнозируется. 

По словам эксперта, август по температуре почти сравнялся с июлем. Семенов пообещал теплую погоду в последний месяц лета, пишет АГН «Москва».

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