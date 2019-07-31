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Жителям столицы предложили сделать флюорографию в павильонах «Здоровая Москва»

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Жителям столицы предложили сделать флюорографию в павильонах «Здоровая Москва»

Москва, 31 июля. Мобильные цифровые кабинеты флюорографии заработали по будням рядом с павильонами «Здоровая Москва», говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Здоровье легких можно проверить в столичных парках. За время работы проекта «Здоровая Москва» флюорографию сделали более девяти тысяч человек.

В общей сложности в Москве работает 46 павильонов здоровья, они открыты ежедневно с 08.00 до 22.00. Пройти диспансеризацию можно всего за час.

На 13 площадках каждый четверг олимпийские чемпионы проводят мастер-классы для горожан. Они рассказывают о правильном питании, спорте, активном образе жизни, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что москвичей пригласили в родильные дома и перинатальные центры на консультации для молодых родителей.

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