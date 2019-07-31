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Ванный домик в Нескучном саду отреставрируют к 2020 году

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Ванный домик в Нескучном саду отреставрируют к 2020 году

Москва, 31 июля. Столичные реставраторы приведут в порядок Ванный домик, расположенный в Нескучном саду, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Уникальный образец старинного паркового павильона отреставрируют. Работы по замене несущих конструкций Ванного домика начнутся в ближайшее время.

Глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов рассказал, что к 2020 году домик полностью обновят. Планируется заменить дренаж и водоотвод, укрепить фундамент павильона, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что в Москве отреставрируют дом, в котором жил герой романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Особняк в Чистом переулке приведут в порядок до конца 2019 года.

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