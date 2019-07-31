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Лучшие рестораторы Москвы пригласили горожан на фестиваль «Шашлык Live»

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Лучшие рестораторы Москвы пригласили горожан на фестиваль «Шашлык Live»

Москва, 31 июля. В парке Горького 3 и 4 августа состоится фестиваль «Шашлык Live», москвичей порадуют вкусной едой и выступлениями рок-исполнителей, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

В первый день праздника для горожан выступят группы «Сплин», «Чайф», «7Б», «Браво», Uma2rman. Программу будут вести Алексей Кортнев и Светлана Зейналова.

Два дня на фестивале в уличных шале будут готовить классические шашлыки и сезонные блюда из овощей и рыбы. Лучшие рестораторы столицы предложат авторские интерпретации шашлыков, пишет издание «Вечерняя Москва».

Фестивальная программа стартует в 12.00 и заканчивается в 20.00, отмечает РИАМО. Ранее москвичей пригласили на празднование юбилея ВДНХ, которое состоится с 1 по 4 августа.

 

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