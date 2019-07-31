Орбайкате и Гвардцители споют на юбилее ВДНХ в Москве

Москва, 31 июля. Праздничные мероприятия, приуроченные к 80-летию ВДНХ, пройдут с 1 по 4 августа, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

На ВДНХ заработает 20 площадок, на которых выступят известные музыканты. Для детей и взрослых подготовили интересные образовательные мастер-классы.

На гала-концерте споют Тамара Гвердцители, Кристина Орбакайте, Валерия, «Земляне», «Несчастный случай», Uma2rman и другие любимые исполнители. Посетителям юбилея предложат попробовать блюда из разных стран мира, пишет РИАМО.

Как отмечает издание «Вечерняя Москва», москвичи смогут увидеть красочное 3D-шоу на арке главного входа выставки.

Ранее сообщалось, что горожанам предложили проголосовать в конкурсе за лучшие фото Москвы на площадке «Активный гражданин».