Самым холодным днем за 70 лет может стать в Москве 31 июля

Москва, 31 июля. Сегодняшний день в Москве имеет все шансы стать самым холодным за последние 70 лет.

С заявлением на тему выступил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, отметив, что по многолетним наблюдениям именно 31 июля является самым теплым днем года.

Но не текущим летом, которое очень скудно дарит жителям центральной России по-настоящему жаркие дни. К примеру, 31 июля 2019 года может быть самым холодным днем за последние 70 лет.

Специалист отметил, что минувшая ночь в российской столице стала самой холодной в июле этого года: температура понизилась до отметки +8,9 градусов, а в семь утра столбики термометров показывали +8,3.

«В последний день июля максимальная температура в мегаполисе составит +11… +13, по области +9… +14 градусов, ожидаем облачную с неустойчивыми прояснениями погоду, пройдут кратковременные дожди», — отметил Александр Синенков.

Впрочем, синоптики обещают, что тепло вернется в центральную Россию. Так, еще в начале июля научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что температура в августе на территории страны будет около нормы.

При этом в южной половине Европейской части страны существует вероятность небольших отрицательных аномалий – проще говоря среднесуточная температура в регионах южнее Москвы, Нижегородской области и Татарстана будет на градус холоднее, чем всегда.

Что касается азиатской части России, то на севере в последнем летнем месяце ожидается температура немного выше нормы. Ниже нормы температурные показатели могут быть на юге Красноярского края, в Иркутской области и Тыве.