Мужчину до смерти избили на детской площадке в Москве

Москва, 31 июля. В Москве на детской площадке мужчину избили до смерти. Следователи задержали знакомого нападавшего, снимавшего происходящее на камеру мобильного телефона, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По данным следователей, в прошлый понедельник, 22 июля, на детской площадке по улице Большая садовая подозреваемый, «используя малозначительный повод», начал избивать мужчину. От полученных травм тот потерял сознание. Однако даже это не остановило нападавшего, он продолжил наносить удары, после чего скрылся. Прохожие вызвали скорую. В больнице москвич скончался от полученных травм.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

В скором времени суд определит для задержанного меру пресечения. Сейчас следователи проверяют его на причастность к другим преступлениям.

Следователи допросят также знакомого подозреваемого, который снял происходящие на мобильный телефон. Следствие даст оценку его действиям.

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