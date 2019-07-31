Электричка сбила двоих детей в Подмосковье

Москва, 31 июля. Два ребенка погибли в районе станции «Шатурторф» в Московской области под колесами электрички. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции по Центральному федеральному округу.

«Сегодня около 20.30 в районе железнодорожной станции «Шатурторф» Казанского направления электропоездом смертельно травмированы двое детей», — сообщает ведомство.

По данным RT, в МВД сообщили, что дети перебегали пути перед приближающимся составом. Сейчас транспортная полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в понедельник трагический инцидент произошел на вокзале немецкого Франкфурта. Мужчина толкнул женщину с восьмилетним ребенком под прибывающий высокоскоростной поезд. Ребенок погиб на месте, женщина была доставлена в больницу с тяжелыми травмами. По словам очевидцев происшествия, злоумышленник пытался столкнуть с платформы еще одного человека. Преступник пытался скрыться с места преступления, однако его задержали прохожие у здания вокзала.