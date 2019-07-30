Спроектированные для программы реновации дома появятся в Москве в 2020 году

Москва, 30 июля. Первые дома, построенные по стандартам реновации жилого фонда, появятся в конце 2020, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.

Власти Москвы поставили высокую планку при реализации программы. Новые дома проектируются с улучшенной планировкой, возводятся с учетом современных строительных и отделочных материлов.

Параллельно столичные власти заботятся о благоустройстве придомовой территории, создании спортивной и социальной инфраструктуры в шаговой доступности, пишет «Интефакс». Хуснуллин добавил, что новое жилье будет сопоставимо с квартирами бизнес-класса.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин утвердил еще 9 площадок для строительства. Планируется расселить жильцов 20 домов.