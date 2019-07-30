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Дитрих сообщил о решении проблемы с выдачей багажа в «Шереметьево»

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Дитрих сообщил о решении проблемы с выдачей багажа в «Шереметьево»

Москва, 30 июля. Столичный аэропорт «Шереметьево» стабилизировал ситуацию с багажом, сообщил глава Минтранса России Евгений Дитрих.

Аэропорт набрал дополнительный персонал, повысил зарплату грузчикам, перенаправил транспортные потоки, решив проблему с выдачей багажа пассажирам. Такие меры были предприняты после «багажного коллапса», который произошел 1 июня.

Пассажиры жаловались на задержки при выдаче багажа. Некоторым пассажирам приходилась ждать свои вещи от двух до четырех часов.

Ранее сообщалось, что проблему с багажом в «Шереметьево» проверяла Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

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