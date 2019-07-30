Москвичи выберут лучшие фото столицы на платформе «Активный гражданин»

Москва, 30 июля. Москвичей пригласили присоединиться к голосованию за лучшую фотографию о Москве на проекте «Активный гражданин», говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Горожане выберут победителя конкурса «Планета Москва — 2019». Как рассказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, на победу претендует 21 снимок.

Голосование завершится 11 августа, авторов трех лучших работ наградят призами. Левкин добавил, что в общей сложности на конкурс поступило около 4 тысяч фото Москвы.

Ранее сообщалось, что в московском «Манеже» работает выставка современного искусства. На экспозиции представлена живопись, скульптура, графика, фотография.