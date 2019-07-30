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В Росгидромете исключили появление дыма от сибирских пожаров в Москве

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В Росгидромете исключили появление дыма от сибирских пожаров в Москве

Москва, 30 июля. В Росгидромете опровергли информацию о том, что дым от лесных пожаров из Сибири может появиться в Москве. Об этом заявил начальник ситуационного центра Юрий Варакин.

Специалист пояснил, что нет такой погоды, которая могла бы донести дым до столицы. Юрий Варакин подчеркнул, что в ближайшую неделю до регионов ЦФО не дойдет даже запах.

Воздушные массы идут не из Сибири, а с юго-западного направления, пишет АГН Москва. Ранее министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин сообщил, что в пяти регионах России ввели режим ЧС из-за лесных пожаров.

Огонь охватил 2,7 млн га, что на 12% больше показателей 2018 года. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Иркутской области и в Красноярском крае.

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