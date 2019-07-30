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Три человека за день упали на рельсы в метро Москвы

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Три человека за день упали на рельсы в метро Москвы

Москва, 30 июля. Пассажирка упала на железнодорожные пути на Калужско-Рижской линии метро Москвы, сообщил столичный метропролитен на странице в Twitter.

Инцидент спровоцировал сбой, поезда идут с увеличенными интервалами. Как отмечает РИАМО, 79-летняя пенсионерка выжила после падения на жесткий путь. Ее направили на осмотр к медикам.

Это третий пассажир, который упал на пути в московском метро 30 июля. Ранее аналогичные инциденты произошли на фиолетовой ветке и на Кольцевой линии метро. 

Ранее сообщалось, что в павильоне Московских центральных диаметров открылась выставка о пассажирах метро.

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