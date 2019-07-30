Пятибашенный жилой дом построят на территории ЗИЛ в Москве

Москва, 30 июля. На территории жилого комплекса «Зиларт» появится уникальное общественное пространство, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Здесь построят жилой дом, состоящий из пяти соединенных друг с другом башен. Каждую башню облицуют объемными панелями треугольной формы.

На первом этаже здания будет располагаться атриум, бассейн, фитнес-центр. Здесь построят кафе и рестораны, откроются бутики.

Для водителей организуют подземный паркинг, пишет KP.Ru. Ранее сообщалось, что в московском районе Зюзино власти планируют строительство 11-этажного жилого дома с парковкой.