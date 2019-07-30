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Художник Покрас Лампас назвал плюсы регламента для граффити в Москве

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Художник Покрас Лампас назвал плюсы регламента для граффити в Москве

Москва, 30 июля. Уличный художник Покрас Лампас (настоящее имя Арсений Пыженков) прокомментировал введение в Москве регламента для паблик-арта.

Граффити в Москве придется согласовывать в нескольких инстанциях, однако у этого есть свои плюсы. По мнению Лампаса, согласование работы — залог того, что ее не закрасят.

«Получается, что такая работа будет находиться в Москве, и ее никто не будет перекрашивать. Другие работы там тоже не появятся», — сказал художник, его слова передает «360».

Покрас Лампас отметил, что он делал фасад здания на Цветном бульваре. Проблем с согласованием не возникло. Власти охотно идут навстречу.

Художник считает, что в столице будет больше уделяться внимание именно авторским рисункам, а не рекламе на больших площадях. Ранее сообщалось, что Покрас Лампас принял участие в граффити-фестивале в Екатеринбурге.

Он нарисовал большой крест на главной площади города, который коммунальщики попытались закрасить.

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