Бастрыкин поручил проверить управляющую компанию после крупного пожара в Мытищах

Москва, 30 июля. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил следственным органам провести проверку в связи с отсутствием коммуникаций в жилом доме в городе Мытищи, об этом говорится на официальном сайте ведомства.

В эфире одного из федеральных каналов показали сюжет о злоупотреблении полномочиями руководством УК и нарушении прав граждан. После пожара в многоквартирном доме, который произошел из-за неисправной электропроводки, жильцы месяц не могут вернуться домой.

Среди пострадавших есть многодетные семьи и ветераны. Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку. Он добавил, что подчиненные могут оказать помощь гражданам, которые не могут восстановить свои права.