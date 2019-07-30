Стало известно, когда построят первую платформу станции «Волоколамская» МЦД-2

Москва, 30 июля. Первую платформу станции «Волоколамская» МЦД-2 построят до конца 2019 года, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Платформа войдет в состав маршрута «Нахабино-Подольск». В 2020 году планируется строительство второй платформы. В сообщении отмечается, что работа идет в круглосуточном режиме, отмечает издание «Вечерняя Москва».

На маршруте «Нахабино-Подольск» возводят пять остановок — «Волоколамская», «Курьяново», «Остафьево», «Пенягино» и «Щукинская». Запуск Московских центральных диаметров состоится в ноябре этого года.

С 27 станций МЦД можно пересесть на метро, пишет РИАМО. Столичные власти стараются создать современную транспортную инфраструктуру во всех районах города.

Ранее сообщалось, что запуск первого маршрута свяжет между собой более 45 районов Москвы. Это поможет москвичам с комфортом добираться в Московскую область без пересадок.