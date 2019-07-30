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Бывшему хоккеисту «Спартака» пригрозили физической расправой из-за долга

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Бывшему хоккеисту «Спартака» пригрозили физической расправой из-за долга

Москва, 30 июля. Бывший нападающий ХК «Спартак» Андрей Виноградов заявил в полицию, что ему угрожают физической расправой. 

Хоккеист временно не работает, в 2017 году он взял в долг у знакомого один миллион рублей. Виноградов уже вернул 550 тысяч рублей, но сейчас у него возникли финансовые трудности, пишет KP.Ru.

В конце мая к нему подошли неизвестные и пригрозили расправой, если хоккеист не вернет долг до 19 июня текущего года. При этом спортсмен добавил, что никаких расписок знакомому он не давал.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали хоккеиста Михаила Котляревского, который водил автомобиль с фальшивыми правами.

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