Монолитный дом с подземным паркингом построят в московском районе Зюзино

Москва, 30 июля. В районе Зюзино построят монолитный дом по программе реновации, сообщили в пресс-службе московского комитета по ценовой политике в строительстве.

Жилой 11-этажный дом появится на Одесской улице. В нем построят 83 квартиры, подземную стоянку. На первом этаже появятся нежилые помещения общественного значения.

Новый проект предусматривает обустройство проезда, пешеходной зоны, автостоянки. Во дворе дома установят новое освещение, здесь высадят деревья и кустарники, пишет АГН «Москва».

Ранее сообщалось, что мэр российской столицы Сергей Собянин утвердил еще 9 площадок по реновации. Власти Москвы получили почти 380 заявок на докупку жилой площади со скидкой 10%.