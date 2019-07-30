ЦОДД отреагировал на проект студии Артемия Лебедева о новых перекрестках

Москва, 30 июля. Студия Артемия Лебедева представила новый дизайн перекрестков со светофорами и пешеходными переходами, фото проекта появилось на сайте компании.

Дизайнеры предлагают свой вариант безопасных перекрестков. Они изменили форму светофоров, сделав их корпус монолитным на основе метода вакуумной термоформовки.

Отмечается, что такое производство будет недорогим. Для дорожных знаков специалисты студии разработали Г-образные опоры для дорожных знаков, пишет РИАМО.

В ЦОДД отреагировали на проект Лебедева, пишет издание «Вечерняя Москва». В ведомстве отметили, что такой проект не рассматривается для внедрения на улицах российской столицы.