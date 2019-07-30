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Сбой в движении поездов произошел на фиолетовой ветке метро Москвы

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Сбой в движении поездов произошел на фиолетовой ветке метро Москвы

Москва, 30 июля. На Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы произошел сбой из-за падения человека на путь, сообщили в пресс-службе метрополитена.

На северном участке фиолетовой ветки временно увеличились интервалы движения поездов. Специалисты оперативно восстановили движение, поезда курсируют в штатном режиме.

Подробности происшествия уточняются, пишет РИА Новости. Ранее сообщалось, что на Замоскворецкой ветке метро пассажирка упала на рельсы, пытаясь достать телефон. Девушка получила травмы.

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