СК РФ отреагировал на новость о запертом в камере хранения ребенке в Подмосковье

Москва, 30 июля. Следственные органы опровергли информацию СМИ об оставленном в камере хранения супермаркете ребенке. Инцидент якобы произошел 29 июля в Сергиевом Посаде.

Как сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий, была проведена доследственная проверка. Сотрудники ведомства изучили записи с камеры видеонаблюдения, установленной в магазине.

Информация о происшествии не соответствует действительности. СМИ писали о том, что женщина заперла своего двухлетнего ребенка в камере хранения.

Ранее сообщалось, что на Кубани отец посадил 10-летнего мальчика на цепь, а сам поехал с беременной женой в роддом.