Мать в Подмосковье заперла двухлетнего ребенка в камере хранения супермаркета

Москва, 30 июля. Жительница Сергиева Посада оставила двухлетнего ребенка в ячейке камеры хранения супермаркета, следственные органы проводят проверку, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел 29 июля, посетители услышали громкий плач ребенка из камеры хранения. Сотрудники супермаркета открыли ячейку и вытащили оттуда маленького ребенка. Малыш был в истерическом состоянии, пишет РИАМО.

Мать заявила, что мальчик сам залез в ячейку. Она схватила ребенка и убежала, не дав возможности очевидцам зафиксировать происходящее на видео.

Правоохранительные органы устанавливают участников происшествия, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что житель Челябинска избил подростка и запер его в багажнике отечественного атвомобиля.