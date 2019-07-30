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Ледяной торт подарят пандам на день рождения в Московском зоопарке

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Ледяной торт подарят пандам на день рождения в Московском зоопарке

Москва, 30 июля. Сотрудники Московского зоопарка отметят день рождения панд Жуи и Диндин, которые были подарены России Китаем, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Для животных подготовили специальные угощения — морковь и бамбук.  Зоологи сделают торты из льда с яблоками. Вес десерта составит около 10 кг, отмечает издание «Вечерняя Москва».

В честь панд пройдет шествие с бумажным драконом, в зоопарке устроят шоу китайских барабанщиков. Как рассказала директор зоопарка Светлана Акулова, панда — одно из самых обаятельных существ на Земле.

Жуи и Диндин останутся в Москве на 15 лет, а затем снова вернутся в Китай, пишет РИАМО. Ранее сообщалось, что в столичном зоопарке вылупился птенец редкого розового пеликана.

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