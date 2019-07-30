Москвичей пригласили на тренинги для молодых родителей

Москва, 30 июля. Столичные врачи проведут лекции и тренинги для молодых родителей, говорится в сообщении на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

С 1 по 7 августа в Москве пройдет неделя поддержки грудного вскармливания. Лекции проведут в родильных домах и перинатальных центрах.

Будущим мамам расскажут о технике вскармливания, уходе за кожей груди и правильном питании. В больнице имени Филатова 21 августа состоится лекция о подготовке к родам и послеродовом периоде.

Отдельные занятия посвящены здоровью женщины после 45 лет, пишет издание «Вечерняя Москва». Ранее сообщалось, что в столичных парках работают веранды здоровья.

На этих площадках в выходные дни проводят лекции об активном образе жизни и мастер-классы по фитнесу.