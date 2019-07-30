Мошенник в Москве украл кредит на изготовление протеза для инвалида

Москва, 30 июля. В полицию поступило заявление о том, что неизвестный в Москве похитил средства, перечисленные банком на изготовление протеза, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел в декабре 2017 года. По словам заявителя, коммерческая организация подала документы в банк на получение кредита.

От имени потенциального пациента было подписано фиктивное кредитное соглашение на выделение потребительского кредита на сумму 1,6 млн рублей. Позднее средства вывели на другой счет.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, ведется расследование.