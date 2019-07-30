Как в моргах РФ навязывают платные услуги по цене гроба

В российских больницах предлагают привести тело усопшего в порядок за 20 тыс. рублей. О том, зачем это вообще нужно и почему стоимость такой услуги равна цене гроба, — в материале Федерального агентства новостей.

За красивые глаза

В данный момент морги предоставляют как платные, так и бесплатные услуги. Последние включают в себя: установление причины кончины, выдача медсвидетельства о смерти, омовение, укладка тела в гроб. В платные же входят приведение тела в порядок, бальзамирование, устранение посмертных дефектов, косметические работы.

Сейчас итоговая стоимость в каждом случае индивидуальна, она «калькулируется работниками медицинского учреждения и оплачивается непосредственно на территории морга». В целом примерный разброс цен от 10 тыс. до 25 тыс. рублей. Туда входят: бальзамировка на срок до 5 дней, устранение посмертных дефектов — изменений цвета лица, восстановление эластичности и влажности кожи кистей рук, шеи, лица. Также могут нанести грим, устранить отвисание нижней челюсти и западание глаз, сделать аккуратную прическу, побрить, подстричь ногти.

Без стимула

Ранее платные услуги оказывались похоронными компаниями, рассказал член комиссии по профессиональной квалификации в сфере похоронного дела Национального совета при президенте РФ Антон Авдеев.

«Но последние несколько лет этим занимаются медучреждения, а предлагают платные услуги в морге теперь сами медики. Средства, полученные с «продаж», идут в бюджет — соответственно, это влияет и на зарплаты сотрудников. В связи с этим возникает вопрос: если основной оклад не такой уж и высокий (30-50 тыс. рублей в Москве), а есть возможность подзаработать с помощью платных услуг, то есть ли у врачей смысл лечить пациентов?» — говорит эксперт.

Вымогательство на тот свет

И вот в последнее время участились случаи, когда у людей за проведение судебно-медицинской экспертизы покойных требовали деньги. Как сообщают СМИ, в случае отказа сотрудники морга угрожали не выдать свидетельство о смерти — без документа похоронить человека невозможно.

Так, жителю Подмосковья не хотели выдавать такую бумажку в связи со смертью его матери. Ему сказали, что необходима экспертиза, которая должна показать, что человек умер по естественным причинам, его не убили. За это надо заплатить 15 тыс. рублей. В итоге ему пришлось выделить на это средства.

За отказ — испортить

Тем, кто не готов платить за такие услуги деньги, могут также специально «изуродовать» тело: так как труп пластичен, ему легко искривить губы, поднять веки не в ту сторону, рассказал 29-летний Евгений Барвин, который 12 лет работает санитаром в одном из столичных моргов. Он готовит тело к вскрытию и бальзамирует, а также выдает трупы родственникам.

«Я работаю при больнице санитаром морга и официально получаю 15 тыс. рублей, а также бальзамировщиком — с каждой процедуры получаю на руки в среднем 15 тыс. В день привозят где-то семь трупов — в 90% случаев родственникам рекомендую всегда провести бальзамирование покойника. После смерти трупы выглядят не так аккуратно, как показывают в фильмах. У пенсионеров чаще всего нет своих зубов, поэтому губы постоянно расползаются в стороны, — рассказал санитар. — Труп нужно привести в порядок, чтобы родственники увидели покойника таким, каким он был при жизни».

В работе санитар использует преимущественно самую дешевую косметику.

«В основном покойников я крашу тональным кремом «Балет» за 40 рублей, для более состоятельных клиентов подбираю что-то из серии Vichy за 700 рублей. Наношу косметику с помощью губки для мытья посуды. «Дорогих» покойников крашу по-другому: использую аэрограф для нанесения и специальные краски для бодиарта — тональник и основу: родственники обычно наблюдают за работой, и так процедура смотрится эффектнее. Косметику я закупаю не сам — это входит в обязанности другого санитара», — рассказывает Евгений.

Бизнес на дому

Еще 10 лет назад родственникам разрешали до церемонии хранить тела умерших дома и не привозить их в морг для получения свидетельства о смерти. По словам санитара другой столичной больницы Антона Лысенко, в то время он выезжал по три раза в день — бальзамировал покойников прямо в квартирах.

«Эта процедура тогда была необходима, потому что тело находилось в домашних условиях и быстро начинало загнивать. В то время на бальзамирование я тратил до 30 минут.

Сейчас же все трупы хранятся в моргах, поэтому на процедуру «консервирования» уходит в среднем 5 минут — просто вытаскиваем тело из холодильника, закрываем глаза, аккуратно складываем губы, одеваем, лишь слегка подкрашиваем, и близкие его забирают», — рассказал он.

Медучреждениям хотят запретить предлагать погребальные услуги. Ассоциация похоронной отрасли выступила с такой инициативой в экспертном заключении в ответ на законопроект Минстроя «О похоронном деле».

Документ находится в распоряжении Федерального агентства новостей. Ассоциация направила все предложения (их около 50) в общественный совет при Минстрое. Ранее она уже составляла свои предложения для правительства, часть из них учли.