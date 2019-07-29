Более 30 перехватывающих парковок запустят возле первых МЦД

Москва, 29 июля. Специалисты организуют более 30 перехватывающих парковок к запуску первых Московских центральных диаметров. Всего на них можно будет оставить более 4,6 тысячи автомобилей, сообщает пресс-служба правительства Москвы.

Благодаря большому количеству мест на парковках жители города легко смогут оставить автомобили рядом со станциями МЦД. Комфорт и доступность должны мотивировать часть автомобилистов пересесть на диаметральные маршруты.

На МЦД-1 Одинцово — Лобня парковки будут организованы у остановочных пунктов Кунцево, Фили, Тимирязевская, Дегунино, Бескудниково, Лианозово, Марк и других. На МЦД-2 Нахабино — Подольск припарковать свой автомобиль можно будет у станций Волоколамская, Трикотажная, Гражданская, Калитники, Люблино, Депо, Перерва, Москворечье, Бутово.

Ремонтом и благоустройством уже существующих автостоянок и обустройством новых занимается Департамент капитального ремонта города Москвы, сообщает «Вечерняя Москва».

«Вместе с организацией перехватывающих стоянок, будут облагорожены прилегающие территории. Кроме того, будут оборудованы специальные стоянки для такси, а также отстойно-разворотные площадки рядом со станциями Бескудниково и Бутово», — рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы.

Старт работы первых диаметров запланирован декабрь 2019 — январь 2020 года. Протяженность МЦД будет составлять 132 километра. На МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 Нахабино — Подольск организуют 66 станций. С 27 из них можно будет сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.

Маршруты объединят 46 районов Москвы и шесть городов области. Такая транспортная доступность облегчит передвижение для 3,7 миллиона жителей столицы и Подмосковья. Благодаря запуску только первых двух линий создается более 900 тысяч новых пассажирских мест в сутки.