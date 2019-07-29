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СК РФ возбудил дело против криминального авторитета по прозвищу Циркач

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СК РФ возбудил дело против криминального авторитета по прозвищу Циркач

Москва, 29 июля. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении криминального авторитета по прозвищу Циркач.

Вор в законе обвиняется в «занятии высшего положения в преступной иерархии». В настоящее время правоохранители принимают меры к его задержанию, пишет «Вечерняя Москва».

Как уточняет РИАМО, в настоящее время следователи установили, что подозреваемый с 2011 года координировал действия организованных групп, орудующих в Московской области, он создавал и поддерживал между ними связи. Помимо этого, Циркач принимал участие в разделе преступных доходов и сфер преступного влияния.

По данным интернет-издания «Подмосковье-сегодня», ранее мужчина был неоднократно судим за кражи, вымогательство, незаконный оборот наркотиков и подделку документов.

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