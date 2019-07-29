Синоптики предупредили москвичей о температурном антирекорде

Москва, 29 июля. Синоптики заявили, что температура в Москве в середине недели может опуститься ниже плюс 5 градусов. Это является температурным антирекордом июля.

29 июля в Москве температура составит не выше 13-18 градусов. В середине недели она составит 12-15 градусов. Ночная температура будет в районе 4-9 градусов выше ноля. По словам метеорологов, такая погода обычно стоит в сентябре.

Отметим, дневная температура в Москве в конце июля ни разу за последние 70 лет не опускалась ниже 15 градусов, а такие показатели ночной температуры были в 1971 году — плюс 6,1 градуса и в 1979 году — 7,6 градуса.

Ранее в Италии норвежская бегунья погибла от удара молнии. В стране долго стояла жаркая погода, а затем начались грозы, сообщает «Газета.ru».