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Двое подростков подозреваются в убийстве двух сестер в Подмосковье

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Двое подростков подозреваются в убийстве двух сестер в Подмосковье

Москва, 28 июля. Двое подростков были задержаны по подозрению в убийстве двух сестер в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольгу Врадий.

Подростки 2002 и 2003 года рождения распивали спиртные напитки в одной из квартир в городе Талдом. По версии следствия, между ними и двумя сестрами 1986 и 1976 года рождения произошел конфликт, после чего подростки задушили женщин.

В настоящий момент решается вопрос об избрании для подозреваемых меры пресечения. Они задержаны.

Ранее в Москве подростки избили шестиклассника и двух его подруг, а в одной из школ столицы трех девочек, которые учатся в третьем классе, госпитализировали после драки.

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Источник: РИА Новости
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