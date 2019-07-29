Двое подростков подозреваются в убийстве двух сестер в Подмосковье

Москва, 28 июля. Двое подростков были задержаны по подозрению в убийстве двух сестер в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольгу Врадий.

Подростки 2002 и 2003 года рождения распивали спиртные напитки в одной из квартир в городе Талдом. По версии следствия, между ними и двумя сестрами 1986 и 1976 года рождения произошел конфликт, после чего подростки задушили женщин.

В настоящий момент решается вопрос об избрании для подозреваемых меры пресечения. Они задержаны.

Ранее в Москве подростки избили шестиклассника и двух его подруг, а в одной из школ столицы трех девочек, которые учатся в третьем классе, госпитализировали после драки.