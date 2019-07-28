Москва отметила 75-летие освобождение Бреста праздничным салютом

Праздничным салютом отметила 28 июня 2019 года Москва 75-летие освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), небо над Российской столицей озарили 2500 фейерверков, запущенных из салютных установок на базе автомобилей «КамАЗ» в Парке Победы на Поклонной горе. Одновременно с запуском фейерверков прозвучали холостые залпы из артиллерийских орудий орудий ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны.

Праздник москвичам и гостям столицы обеспечили военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала Владимира Михалкина Западного военного округа.

В отличии от аналогичных мероприятий прошлых лет, подходы к орудиям были в этом году перекрыты, уточнил собкор ФАН.

Напомним, что Брест освободили войска Первого Белорусского фронта, которыми командовал маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский в результате Люблинско-Брестской операции 18 июля — 2 августа 1944 года.

Также 28 июня в России отметили день Военно-морского флота и День Крещения Руси, в связи с чем на службе в православных храмах поминали «Святаго Благоверного князя Владимира Киевскаго».