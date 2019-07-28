Более 850 тысяч человек посетили культурные мероприятия в Москве 27 июля

Москва, 28 июля. Более 850 тысяч человек посетили культурные и спортивные мероприятия, которые прошли на различных площадках в Москве 27 июля. Об этом говорится на сайте мэра и правительства столицы.

Больше всего жителей и гостей города, а именно 570 тысяч человек, приняли участие в тематическом фестивале «Бургерфест», приуроченном к Международному дню популярного блюда. За развлекательную программу на этой площадке, где каждый мог найти угощение на свой вкус, отвечали популярные исполнители — DJ Smash, Maruv, Mot и другие.

Тем временем на ВДНХ были замечены 130 тысяч человек, они посетили открытые тренировки, мастер-классы и экскурсии. В воскресенье в комплексе продолжается танцевальный марафон.

Еще 150 тысяч участников собрал праздник «Московский спорт в «Лужниках». Для жителей и гостей города организовали около 50 спортивных и развлекательных площадок, на одной из них состоялся турнир по мини-футболу.

В «Лужниках» также провели чемпионат мира по воркауту, на который приехали около 100 спортсменов и тренеров из более чем 40 стран мира. Для велосипедистов оборудовали целый город, они показали свое мастерство в нескольких дисциплинах. Собственный турнир организовали сторонники экстремального катания на лонгбордах и самокатах. Под открытым небом сразились шахматисты, желающие могли сесть за стол с роботом-гроссмейстером.

В то же время в субботу 7,5 тысячи человек побывали на фестивале «Киберион-2019», который впервые провели в российской столице. Гости технополиса «Москва» приняли участие в турнире по компьютерным играм и посмотрели косплей-дефиле.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 1 по 4 августа на ВДНХ каждый вечер будет играть живая музыка, детей и подростков ждут на образовательные мастер-классы. Выступят музыканты оркестров Шера Остона и Олега Лундстрема, сыграют артисты из Армении, Молдавии, в том числе группы «Ива Нова», Zdob si zdub. Молодежи понравится электронная музыка, которую можно послушать 3 августа. На сцене ВДНХ споют Manizha, группа «Пицца».

Отметим, что ВДНХ в 2019 году исполняется ровно 80 лет, участники праздника познакомятся с историей выставочного комплекса. Площадки, посвященные ВДНХ, расположатся на Тверской улице и одна между Моховой улицей и Охотным рядом. Москвичам и гостям города покажут театральные постановки, иммерсивные спектакли.