МЧС предупредило москвичей о сильном ветре в воскресенье

Москва, 28 июля. МЧС по Москве предупредило жителей и гостей столицы об усилении ветра в воскресенье. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте спасательного ведомства.

Согласно данным синоптиков Росгидромета, в период с 14.00 до 21.00 в воскресенье в Москве ветер будет дуть со скоростью от 12 до 17 метров в секунду.

Горожан просят быть предельно внимательными и осторожными: не находиться у линий электропередач и шатких конструкций, не парковать машины под деревьями и у рекламных щитов.