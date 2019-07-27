Памятник погибшим в мировых войнах словенцам появится в Москве

Москва, 27 июля. Памятник солдатам-словенцам, погибшим на полях сражений в Первой и Второй мировых войнах, откроют в московском парке Победы.

Как рассказал глава Минкомсвязи РФ Константин Носков, монумент появится на Поклонной горе. В это место приходят миллионы россиян, чтобы почтить память погибших, пишет РИА Новости.

Министр добавил, что историческая память является залогом «сохранения мира». Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил концепцию по сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны.

В 2020 году Россия и Белоруссия будут отмечать 75-летие Победы над немецко-фашистскими захватчиками. Указом президента Владимира Путина этот год объявлен Годом памяти и славы.