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Памятник погибшим в мировых войнах словенцам появится в Москве

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Памятник погибшим в мировых войнах словенцам появится в Москве

Москва, 27 июля. Памятник солдатам-словенцам, погибшим на полях сражений в Первой и Второй мировых войнах, откроют в московском парке Победы.

Как рассказал глава Минкомсвязи РФ Константин Носков, монумент появится на Поклонной горе. В это место приходят миллионы россиян, чтобы почтить память погибших, пишет РИА Новости.

Министр добавил, что историческая память является залогом «сохранения мира». Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил концепцию по сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны.

В 2020 году Россия и Белоруссия будут отмечать 75-летие Победы над немецко-фашистскими захватчиками. Указом президента Владимира Путина этот год объявлен Годом памяти и славы.

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