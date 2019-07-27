Жюри конкурса «Московские мастера» выбрало лучшего водителя в Москве

Москва, 27 июля. Водитель Владимир Григорьев выиграл в профессиональном конкурсе «Московские мастера». В соревновании участвовали 15 команд ГУП «Мосгортранс» и два частных перевозчика.

Водители должны были показать сложные фигуры вождения, в том числе «коридор», «змейку», «поклон короля». Зрителям соревнования показали выставку ретромоделей городских автобусов.

Всех болельщиков накормили блюдами полевой кухни. Для них также провели состязания по игре в дартс. Победителем конкурса стал Владимир Григорьев, который ежегодно принимает в нем участие, пишет издание «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что в московских «Лужниках» проходит спортивный праздник. На него пришли почти двести тысяч горожан.

Отметим, что беспорядки на незаконном митинге в Москве не повлияли на настроение жителей. Москвичи предпочитают проводить субботний день вместе с друзьями на природе или на городских фестивалях.