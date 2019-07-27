Выставка портретов пассажиров метро открылась в Москве

Москва, 27 июля. В павильоне Московских центральных диаметров (МЦД) открылась выставка пассажиров городского транспорта, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

На экспозиции представлены работы 12 художников проекта Art of Metro. Москвичам предложили посмотреть на портреты пассажиров метро, электричек Москвы, Петербурга, Пекина, Рима.

Все картины рисуются на ходу, пока пассажир не вышел из вагона. Художники работают в технике быстрого рисунка. Выставка будет работать до 11 августа.

Мэрия Москвы активно развивает транспорт и поддерживает культурные проекты, связанные с городской инфраструктурой.

27 июля в Москве стартовал гастрономический фестиваль «Бургерфест». Отметим, что беспорядки на незаконном митинге на Тверской улице не повлияли на настроение горожан. В выходные дни они посещают фестивали, музеи и художественные экспозиции.