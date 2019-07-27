Почти двести тысяч москвичей пришли на праздник спорта в «Лужниках»

Москва, 27 июля. Более 40 спортивно-развлекательных площадок работают в «Лужниках», где проходит праздник «Московской спорт», говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

На праздник пришли порядка двухсот тысяч человек. Москвичи приняли участие в открытой зарядке, попробовали полезные упражнения йоги, сыграли в мини-футбол.

Для поклонников единоборств провели мастер-класс. Желающие сдали нормы ГТО по прыжкам, подтягиванию на перекладине, отжиманию. Тем, кому удалось сдать золотой норматив, подарили призовую футболку.

Ранее сообщалось, что 27 июля в парке Горького стартовал фестиваль «Бургерфест». Отметим, что беспорядки на незаконном митинге на Тверской улице не повлияли на настроение москвичей. Они предпочитают провести выходной день с семьей и друзьями.