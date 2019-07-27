Терминалы для бесконтактных платежей появились в автобусах Москвы

Москва, 27 июля. В салонах автобусов на 30 маршрутах появились валидаторы нового образца, говорится в сообщении в официальной группе «ВКонтакте» проекта «Активный гражданин».

Новые терминалы позволяют оплачивать проезд банковской картой или мобильным устройством с функцией бесконтактных платежей. Стоимость проезда при такой оплате выйдет на 13 рублей дешевле.

Приложение «Активный гражданин» было разработано по инициативе мэрии Москвы в 2014 году. Благодаря этому проекту москвичи могут высказать мнение по тому или ному вопросу, принять участие в опросах.

Ранее сообщалось, что 27 июля в Москве стартовал большой гастрономический фестиваль «Бургерфест». Отметим, что беспорядки на незаконном митинге на Тверской улице не повлияли на настроение москвичей.

В теплую погоду они предпочитают проводить время в парках или за городом.