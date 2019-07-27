Московские ученые пересадили шиншилле искусственную барабанную перепонку

Москва, 27 июля. Столичные ученые напечатали на биопринтере барабанную перепонку, которая полностью повторяет форму естественной и может быть использована для пациентов, страдающих расстройствами слуха.

Глава Института регенеративной медицины Петр Тимашев рассказал, что у многих людей происходит истончение барабанной перепонки. Это отражается на слуховой способности человека.

С помощью биопечати на основе индуцированного лазером переноса клеток появилась возможность делать индентичные человеческим перепонки. Специалисты уже опробовали новую перепонку на шиншиллах. Опыты показали отличные результаты.

В скором времени такие операции будут делать людям, пишет «МК». Мэрия Москвы активно поддерживает молодых ученых и развитие науки.

Ранее сообщалось, что 27 июля в парке Горького стартовал гастрономический фестиваль «Бургерфест». Отметим, что беспорядки на незаконном митинге на Тверской улице не повлияли на настроение москвичей. Многие из них проводят выходные на даче или на городских фестивальных площадках.