Жара в Москве может побить температурный рекорд июля

Москва, 27 июля. Температура воздуха в Москве 27 июля может подняться до 29 градусов, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Если прогноз синоптиков сбудется, то 27 июля станет самым теплым днем месяца. По словам Михаила Леуса, в некоторых районах будет стоять облачная погода, но без осадков.

В Московской области воздух может прогреться до 30 градусов тепла. Это на 4 градуса выше климатической нормы. Атмосферное давление нормальное и составляет 746 мм ртутного столба.

Хорошая погода позволила москвичам побольше времени провести на свежем воздухе с семьей. Отметим, что беспорядки на незаконном митинге на Тверской улице в Москве не испортили настроение горожанам.

Многие из них находятся в парках и в скверах вместе с родными или отдыхают за городом на дачах.